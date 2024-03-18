Звезда «Пиратов Карибского моря» ушла из дома в 16 лет

Актриса Кая Скоделарио в новом интервью рассказала о трудном детстве. Беседу со звездой «Пиратов Карибского моря» и «Джентльменов» публикует Harper's Bazaar.

По словам Скоделарио, ее родители развелись, когда ей был всего год. Себя она описывает как очень застенчивого, неуверенного в себе и тревожного ребенка. Отдушиной для девочки стало актерство.

«В 10 лет я сыграла Оливера Твиста в школьной постановке и впервые почувствовала свое призвание. Мне просто это нравилось, я задышала», — поделилась она.

В 14 лет Скоделари получила прорывную для себя роль в сериале о трудных подростках «Молокососы», а в 16 ушла из дома.

«Мне со всем пришлось разбираться самой. Это было тяжело. Ребят в школе надо учить бытовым навыкам, потому что тригонометрия мне не пригодилась ни разу», — сказала она.

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Калюжный объяснил, что был трудным подростком. С 12 до 15 лет он прогуливал уроки, не учился и часто вступал в конфликт с матерью. Он назвал этот период жизни «непонятным».

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