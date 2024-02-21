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Денис Майданов получил на Украине 15 лет с конфискацией за песню

Денису Майданову украинский суд дал 15 лет с конфискацией за песню «Сарматушка»

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Певца и депутат Госдумы Дениса Майданова осудили на Украине на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание назначили спустя неделю после выхода песни «Сарматушка», которую он написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным, рассказал музыкант телеканалу «360».

По словам Майданова, он решил в песне «Сарматушка» воспеть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) и предупредить, что с Россией нельзя «разговаривать с позиции силы». Началось все с текста, который ему прислал Рогозин – к нему певец дописал припев и музыку, а затем выпустил в день РВСН.

«Кто-то там закричал: «Майданов грозит ядерным оружием». Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят. <…> Если вы от военных или от политиков этого не понимаете, то вот вам творческий язык», — заявил музыкант, добавив, что создатели ракетного комплекса «Сармат» поблагодарили его за песню.

Реакцию Украины он объяснил тем, что их «вздыбило» содержание песни. По его мнению, приговор суда говорит о том, что она попала им «в самое сердце».

Напомним, что также Майданов посоветовал певцу Shaman не зацикливаться на патриотических композициях, а пытаться разнообразить свой репертуар лирикой.

Ранее стало известно, что лидер «Любэ» начал репетировать песню исполнителя ST.

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