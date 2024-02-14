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В Киргизии отменили концерт Веры Брежневой

Концерт Веры Брежневой в Бишкеке отменили по техническим причинам

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Бишкеке отменили концерт певицы Веры Брежневой, который должен был состояться в феврале этого года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артистка должна была приехать с выступлением в столицу Киргизии 18 февраля, однако мероприятие отменили «по техническим причинам», а зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.

Брежнева вместе с мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России после начала специальной военной операции на Украине, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. На данный момент Брежнева выступает с концертами за границей.

После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала. В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

13 февраля Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в концертной индустрии заявил, что юбилейный тур Милявской по России будет отменен. По данным издания, якобы тур не состоится из-за просьб общественников после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Ранее Вячеслав Макаров рассказал о неловкой ситуации на съемках «Маски».

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