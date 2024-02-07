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Natan опроверг, что Соколовский выпустил официальный трек для «Постучись в мою дверь»

Артист Natan представил официальный саундтрек для «Постучись в мою дверь в Москве»

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Black Star

Артист Natan опроверг, что певец Влад Соколовский выпустил официальный саундтрек к российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — «Постучись в мою дверь в Москве». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители лейбла Black Star.

Natan представил официальный саундтрек к «Постучись в мою дверь в Москве». Певец рассказал, что несколько месяцев готовил этот релиз со своей командой.

«Опережая все вопросы: это самый официальный из всех официальных саундтреков», — заявил артист.

В песне Natan рассказывает о страстной любви, которая напоминает игру «кошки-мышки». Роли между партнерами меняются — то артист играет «циничного хищника», то его партнерша «показывает зубы», пока он ждет, когда девушка придет и постучит в его дверь.

«Кто из нас сегодня мишень, кто же первым сделает шаг?» — поет исполнитель.

В феврале певец Влад Соколовский опубликовал тизер официального саундтрека к «Постучись в мою дверь в Москве». Однако позже он удалил эти посты.

По сюжету сериала «Постучись в мою дверь в Москве» девушка Саша притворяется влюбленной в успешного архитектора Сергея Градского, чтобы он мог вернуть бывшую возлюбленную, а Саша — чтобы помочь вернуть себе стипендию в институте. Знакомство Саши и Сергея начнется с обоюдной неприязни и превратится в историю любви.

Ранее звезду «Постучись в мою дверь» назвали «пластиковой куклой».

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