Аглая Тарасова рассказала о комплексах из-за Ксении Раппопорт

Актриса Аглая Тарасова в интервью «Собаке» пожаловалась на комплексы из-за частых сравнений с матерью Ксенией Раппопорт.

«Конечно, писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования и так далее. Будет лукавством сказать, что я всегда спокойно говорила на эту тему. Конечно, нет, много лет было тяжело и обидно, я пыталась что-то о себе читать и расстраивалась, от этого еще больше в себя не верила. Но с возрастом прошло», — отметила Тарасова.

При этом она считает, что именно непреклонный характер матери помог ей найти себя в актерской профессии. Тарасова уточнила, что впервые попала на съемки еще в детском возрасте, когда ходила на работу вместе с мамой. Девочка помогала маме на площадке, носила на руках свою маленькую сестру Софию и надеялась, что ее заметят. По словам актрисы, если бы она в свое время не согласилась временно переехать в Эстонию ради съемок Раппопорт в сериале «После школы», то ее карьера могла вовсе и не начаться.

«Я начала сниматься в кино. Если бы я тогда настояла на своем и осталась в Петербурге, если бы мама не проявила настойчивость, все, возможно, было бы иначе», — резюмировала Тарасова.

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