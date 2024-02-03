Замминистра Италии уволится после обвинений в краже картины

Заместитель министра культуры Италии, искусствовед Витторио Згарби покинет свой пост из-за подозрений в краже картины и претензий Антимонопольной службы Италии. Об этом сообщает новостное агенство RAI.

Згарби заявил об отставке в кулуарах миланского мероприятия La Ripartenza, организованного журналистом Никола Порро.

«Я ушел в отставку, чтобы стать Згарби. Если мне говорят, что я не могу проводить конференции, делать выставки, писать книги, поскольку я являюсь заместителем министра, я ухожу в отставку. Закон, применяемый Антимонопольной службой, не делает различия между платными и неоплачиваемыми услугами», — объяснил он.

В январе 2024 года стало известно, что политика и искусствоведа подозревают в краже картины XVII века и придумывании истории ее происхождения. Полотно Рутилио Манетти «Пленение Святого Петра» пропало из замка в Пьемонте в 2013 году, а в 2021 году картину показали на выставке как часть личной коллекции Сгарби. Однако она отличалась размерами и художественными деталями. Згарби обвинения отрицал. Также известно, что на политика поступали жалобы в Антимонопольную службу.

Накануне «Газета.Ru» собрала самые громкие кражи экспонатов и предметов искусства на миллионы рублей, произошедшие в Эрмитаже.

Ранее Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса».