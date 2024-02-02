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Тимберлейк бесится из-за извинений Бритни Спирс

Page Six: певец Джастин Тимберлейк в ярости из-за извинений Бритни Спирс

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AP

Певец Джастин Тимберлейк пребывает «в ярости» из-за того, что его новости о конфликте с бывшей девушкой Бритни Спирс «затмевают» выход альбома исполнителя. Об этом сообщает Page Six.

«Джастин надеялся, что негативная реакция (после выхода мемуаров Спирс. — прим. «Газеты.Ru») пройдет к настоящему времени, и он сможет сосредоточиться на своем новом альбоме», — заявил источник издания.

Инсайдер добавил, что Тимберлейк недоволен тем, что каждый день появляется новый виток конфликта — особенно после того, как 29 января Спирс выложила видео с новым клипом 42-летнего Джастина Тимберлейка и извинилась перед ним.

В своих мемуарах, выпушенных в октябре прошлого года, исполнительница рассказала подробности их личной жизни. Она написала в книге, что Джастин Тимберлейк изменил ей с «другой звездой», а также заявила, что он заставил ее сделать аборт в 19 лет.

Недавно сообщалось, что исполнитель во время недавнего выступления в Нью-Йорке холодно отреагировал на извинения артистки. Он заявил, что хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы «ни перед кем не извиняться».

Ранее звезда «Ранеток» раскрыла подробности личной жизни.

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