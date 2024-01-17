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Митя Фомин раскрыл свое отношение к Инстасамке

Певец Митя Фомин признался, что ему нравится Инстасамка

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин поддержал в беседе с kp.ru рэпершу Инстасамку (Дарью Зотееву) из-за частой критики в ее адрес.

Фомин возмутился тем, что люди критикуют Инстасамку, заявляя, что могут сделать лучше.

«Опять же вот: ой, какая Инстасамка плохая! Так, а вам-то что? Она мешает вам жить? Сходите на концерт Спивакова, кого угодно... И забудьте! Вы же выше этого!» — заявил певец.

Фомин признался, что ему нравится Зотеева своей независимостью и некоторыми песнями. Артист также высказался о поющих блогерах и их хейтерах. По его мнению, не стоит говорить молодым звездам, что они находятся не на своем месте, если у них получилось пробиться на сцену.

«Если вы себя считаете настолько крутым, одаренным — пожалуйста, сделайте так, чтобы о вас узнали миллионы. Сейчас есть интернет, различные открытые конкурсы на телевидении, на радио — где угодно», — заявил исполнитель.

В ноябре 2023 года Лолита Милявская перепела свой хит «На Титанике» вместе с рэпершей Инстасамкой. Некоторым поклонникам Милявской не понравился выбор пары для дуэта.

Ранее Инстасамка захотела сделать из своих имплантатов арт-объект.

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