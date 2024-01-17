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Активисты требуют лишить Макаревича* звания народного артиста РФ

Shot: музыканта Андрея Макаревича хотят лишить звания народного артиста

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Активист Виталий Бородин обратился в Минкультуры России с требованием лишить музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) звания народного артиста РФ и социальных выплат. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Бородин возмутился тем, что лидер «Машины времени» продолжает получать пенсию в размере около 60 тыс. рублей, в то время как нередко высказывается в публичном пространстве с критикой спецоперации России на Украине и др.

Shot поясняет, что активисты из общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», где главой является Виталий Бородин, планируют лишить званий всех артистов, эмигрировавших из России на фоне СВО. Они просят главу Минкультуры Ольгу Любимову выйти с соответствующей законодательной инициативой в Госдуму.

8 января Макаревич заявил, что на его сборах держался весь Росконцерт. По словам певца, его группа «Машина времени» приносила значительный доход стране в былые времена. Макаревич также признался, что скучает по временам СССР, когда сочинял новые песни с коллегами.

Музыкант Андрей Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября сообщалось, что исполнитель избавился от последней недвижимости в России. Он переписал свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее сообщалось, что продюсер поддержал отправившегося в ДНР Билана.

*  признан в РФ иностранным агентом
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