В США назвали Андрея Тарковского польским режиссером

Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского «знаменитым польским режиссером».

Журналисты издания взяли интервью у российского режиссера Алексея Германа-младшего. На просьбу прокомментировать отстранение российских артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине он отметил, что на международных фестивалях никогда не показывали значительное число фильмов Тарковского. Тарковский в примечании издания указан как «знаменитый польский режиссер».

Ранее режиссер Карен Шахназаров признался, что ему не нравятся фильмы Тарковского, однако одну сцену в фильме режиссера «Ностальгия» кинематографист назвал гениальной.

До этого режиссер Николай Бурляев заявил, что некие блогеры из совета Минкультуры РФ отказали ему в финансировании фильма про Тарковского.

Ранее Эмир Кустурица назвал себя русским режиссером.