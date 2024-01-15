Бородина о возможном продолжении сериала «Слова пацана»: «Упустить тяжело»

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужно продолжение.

Бородина отметила, что, несмотря на ее мнение, она предполагает, что второй сезон все-таки выйдет.

«Потому что рейтинги были космос, такое упустить тяжело», — заявила телеведущая.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

В январе актриса Наталья Рудова призналась, что была бы не против сняться в сериале «Слово пацана». Артистка отметила, что сыграла бы в проекте «пацана».

Рудова заявила, что в российском кинематографе «основные ставки» идут на мужские роли, и этот сериал не стал исключением. По ее мнению, самые интересные герои в картине — мужчины. Актриса уточнила, что смотрела только одну серию, и то не до конца.

Ранее Анна Пересильд призналась, что сняла свой первый поцелуй с пяти дублей.