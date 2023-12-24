Елена Ваенга прокомментировала свой обморок в театре: «Работаю на износ»

Певица Елена Ваенга в эфире шоу НТВ «Ты не поверишь» объяснила свой недавний обморок в театре высокой загруженностью на работе.

«Сейчас я работаю на износ. Я настолько физически выносливый человек, что мой организм может отказать, а я — практически нет», — заявила Ваенга.

Артистка недавно выступила на всероссийской премии «Мы верим в героев спорта». Певица восхитилась мастерством подчиненных Ирины Винер.

«Я пела и смотрела на девочек-гимнасток. И я зависла. Ну как человеческое тело такое делает? Это же очень красиво!» — воскликнула Ваенга.

По данным Telegram-канала Mash, 15 декабря вечером эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание во время своего выступления в Театре на Малой Бронной. По информации канала, там она играла одну из ролей в спектакле «Слава. Молодость». Врачи на месте оказали ей первую помощь. При этом Telegram-канал Baza сообщил, что Ваенга не играла в спектакле, а была в театре в качестве зрителя.

При этом художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что певице Елене Ваенге стало плохо во время игры в его спектакле. Он назвал «чушью» подобные слухи.

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