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Володина назвала причину ухода из «Давай поженимся»: «Лариса поставила условия»

Астролог Володина заявила, что не смогла вернуться на «Давай поженимся» из-за Гузеевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Астролог Василиса Володина призналась в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что изначально не хотела уходить из шоу «Давай поженимся!».

Володина заявила, что просила отпуск на программе, который ей не дали. По словам астролога, ведущая Лариса Гузеева поставила условия, чтобы та не вернулась на передачу.

«Она не могла себе представить, что кто-то снимется вот так две недели не в том формате. Она звезда этой программы, это ею принятое решение. В тот момент я выбирала между здоровьем и славой. Я сделала выбор в пользу жизни», — заявила астролог.

В апреле 2020 года Володина покинула шоу «Давай поженимся» из-за вынужденной самоизоляции во время эпидемии коронавируса. При этом Лариса Гузеева и Рома Сябитова продолжили вести шоу вдвоем.

После начала спецоперации на Украине из эфира Первого канала пропали развлекательные программы, в том числе «Давай поженимся!».

В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что 19 июня начнутся съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!». Передача вышла в эфир 28 августа.

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