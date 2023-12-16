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Елизавета Арзамасова усомнилась в своих вокальных способностях на музыкальном шоу

Актриса Елизавета Арзамасова пожаловалась, что испортила своим пением шоу «Дуэты»

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liza_arzamasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Елизавета Арзамасова выступила на шоу «Дуэты» в паре с Родионом Газмановым и усомнилась в своих вокальных данных.

После выступления у певца спросили, кого он ожидал увидеть за зеркальной стеной. Газманов признался, что думал о Заре, Сергее Трофимове и Александре Иванове. Когда ширма поднялась, артисты были рады встретить друг друга, а музыкант даже признался, что до съемок в шоу переписывался с Арзамасовой и хотел выяснить, где она находится.

В свою очередь Арзамасова напомнила зрителям, что вокал не ее основной род деятельности. Артистка извинилась, что «испортила программу». В ответ на это ведущие шоу, судьи и артисты уверили Арзамасову, что она отлично выступила. Газманов и актриса пели «Боже, какой пустяк».

Ранее SHAMAN всухую проиграл преподавательнице из Екатеринбурга на вокальном телешоу.

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