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Стало известно, сколько жена Алексея Чадова потратила на свадебное платье

«СтарХит»: жена актера Чадова потратила на свадебное платье 42 тысячи рублей

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СТС

Жена Алексея Чадова Лейсан Галимова приобрела свадебное платье за 42 тысячи рублей. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Чадов и Галимова провели свадебную церемонию в одном из самых больших рыбных ресторанов Москвы. Невеста выбрала для торжества белое платье с глубоким декольте. Дату свадьбы пара все еще держит в секрете.

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Во время съемок фильма «Жара» у них завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. В 2014 году у них родился сын, которого они назвали Федором, однако через год после этого события Чадов и Дитковските развелись. Они сохранили дружеские отношения ради ребенка. Экс-супруги отмечают вместе важные события в жизни сына.

Артист перестал скрывать свой роман с Галимовой в 2021 году, когда приехал на вручение премии журнала GQ в сопровождении модели. Позже актер признался, что уже несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, но не хотел это афишировать. Он также отмечал, что его невеста очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы.

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