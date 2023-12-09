Михалков предложил платить миллион долларов за победу в аналоге «Оскара»

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал о том, как видит Евразийскую кинопремию — награду, которая должна стать российским аналогом «Оскара». Его цитирует ТАСС.
Он предложил платить за лучший фильм премии миллион долларов.
«Вручение «Оскара» дает тебе возможность встать на другую ступеньку: просто твой гонорар за следующую картину будет больше. Так этого еще нет у молодой премии, то она должна быть очень мощной с точки зрения финансов», — уверен он.
За каждую следующую номинацию он предложил платить по $250 тысяч.
«Картины, которые получили эти премии, обязаны будут прокатываться в странах, которые входят в эту академию», — рассказал он.
Михалков уже рассказывал, что в Евразийскую киноакадемию могут войти Китай, Индия и Иран.
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