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Михалков предложил платить миллион долларов за победу в аналоге «Оскара»

Режиссер Михалков: за лучший фильм Евразийской кинопремии нужно давать $1 млн

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал о том, как видит Евразийскую кинопремию — награду, которая должна стать российским аналогом «Оскара». Его цитирует ТАСС.

Он предложил платить за лучший фильм премии миллион долларов.

«Вручение «Оскара» дает тебе возможность встать на другую ступеньку: просто твой гонорар за следующую картину будет больше. Так этого еще нет у молодой премии, то она должна быть очень мощной с точки зрения финансов», — уверен он.

За каждую следующую номинацию он предложил платить по $250 тысяч.

«Картины, которые получили эти премии, обязаны будут прокатываться в странах, которые входят в эту академию», — рассказал он.

Михалков уже рассказывал, что в Евразийскую киноакадемию могут войти Китай, Индия и Иран.

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