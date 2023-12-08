Клава Кока рассказала о френдзоне и упущенных отношениях

Певица Клава Кока приняла участие в съемках нового выпуска шоу VK «Натальная карта». С ведущими Дмитрием Журавлевым и Олесей Иванченко она поговорила о своем подходе к отношениям.

По словам Клавы Коки, раньше она много флиртовала.

«Я очень много общалась с парнями, и больше чем френдзоной, это не заканчивалось. Но я не делала этого со зла. А потом я поняла, что это плохо, и перестала», — сказала певица, добавив, что сейчас стала больше задумываться о чувствах других людей.

Кока также призвала не стесняться говорить объектам своих чувств об отношении к ним, признавшись, что у нее были отношения, которые артистка считает упущенными.

«Через три года человек подходил и говорил: слушай, а я тебя все эти годы любил. И у меня тоже были эмоции к нему, возможно, что-то бы получилось. И вот мы спустя три года сидим: у меня отношения, у него отношения», — вспоминает Клава Кока.

В 2023 года Клава Кока начала встречаться с участником шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным.

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