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«Алло-алло»: Ольга Бузова посоветовала процитировать саму себя в Новый год

Певица Ольга Бузова похвасталась, что ее песня стала трендовым мемом

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X Factor Belarus/YouTube

Певица Ольга Бузова в разговоре с news.ru посоветовала россиянам в Новый год процитировать строчку из ее песни, ставшей мемом.

«Тренд, который я создала — «Алло-алло, я больше недоступна» — это тоже итог [года], когда твое творчество становится мемом по всей стране и все это говорят. Вот это вот скажите, пожалуйста, 1 января всем абсолютно», — заявила Бузова.

Телеведущая уточнила, что в новогодние праздники у нее будет всего два дня выходных. Бузова надеется выспаться и отдохнуть за это время. При этом бывшая Давы призналась, что ей больше нравится отдыхать дольше, но потом входить в полноценный рабочий режим.

Накануне Ольга Бузова заявила, что бывшие возлюбленные не могут без нее жить.

«Мне как женщине приятно понимать, что бывшие страдают и хотят ко мне вернуться», — поделилась артистка.

Ранее Караулова объяснила, почему никогда не пропускает концерты на Новый год.

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