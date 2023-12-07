Музыкальный критик назвал общую черту Анны Асти и Татьяны Булановой

Песни Анны Асти нужно прописывать женщинам как психотерапию. Заявил музыкальный критик Олег Кармунин. Он сравнил в беседе с НСН современную исполнительницу с певицей Татьяной Булановой, заявив, что она тоже помогала своими песнями женщинам в 90-е годы.

«Анна Асти – человек, который миллионам девушек в нашей прекрасной стране дает силы и уверенность в себе, – заявил Кармунин. – Я считаю, что у Анны Асти абсолютно лечебная музыка! Ее нужно прописывать врачам в рамках психотерапии».

По мнению музыкального критика, 90% аудитории певицы – девушки, которые отождествляют себя с героиней песен, переживающей плохое расставание с партнером и абьюзивные отношена.

«Эта такая же спасительная музыка, как у Тани Булановой, которая в свое время спасала наших женщин в 90-е годы, воспитывавших сыновей в одиночестве», – заключил эксперт.

Напомним, сообщалось, что в Новосибирске Анна Асти заставила поклонников полтора часа ждать ее выхода на сцену.

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