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Гарик Харламов о браке с Катериной Ковальчук: «Там теща еще, нет»

Комик Гарик Харламов признался, что не собирается жениться на Катерине Ковальчук

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Юморист Гарик Харламов заявил, что не думал о женитьбе с актрисой Катериной Ковальчук. Слова комика передает kp.ru.

«Подождите, мне двух пока достаточно. Я об этом не думал даже, честно говоря. Тем более там теща еще, нет», — признался Харламов.

Шоумен Гарик Харламов был женат два раза. С 2010 по 2013 год он состоял в браке с Юлией Лещенко. С 2013 по 2020 год был женат на актрисе Кристине Асмус. От последнего брака у Харламова есть дочь Настя. Несмотря на развод, юморист признавался, что долгое время жил в одном доме с бывшей супругой.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук встречаются с 2020 года. Их роман начался всего через месяц после развода юмориста с Асмус. Девушка на 12 лет моложе своего избранника.

Недавно Лариса Гузеева высказалась о неудачных браках Харламова. Она посоветовала юмористу отказаться от брачного контракта.

«Кать, слушай! Ты классная девочка. Если бы я была Гариком, я бы тебе заранее все это отдала, потому что ты красавица и для тебя не жалко ничего!» — воскликнула Гузеева.

Сам комик слова артистки поддержал и тоже выразил мнение, что ему не нужен никакой договор с Ковальчук.

Ранее гитарист Пугачевой рассказал, зачем певица возвращалась в Россию.

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