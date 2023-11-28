Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили поддерживать фильмы с государственными флагом и гимном

Депутат Хамзаев предложил дополнительно финансировать фильмы с флагом и гимном РФ

close
100%
Global Look Press

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил министру культуры России Ольге Любимовой разработать программу дополнительной поддержки фильмов, демонстрирующих государственные символы России — герб, гимн, флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хамзаева, символы государства должны представать в «правильном патриотическом образе».

«Нужно не стесняться популяризировать символы нашего Отечества. [...] Показываешь в своих фильмах символы государства — получаешь дополнительную поддержку и приоритетное право для кинопоказа на национальном телевидении», — указал он в письменном обращении.

Он попросил главу Минкульта рассмотреть возможность внесения в перечень приоритетных тем демонстрацию государственных символов для господдержки кинопроизводства, а также определить целесообразность выделения на это средств из государственного бюджета.

«Иногда спрашиваешь себя: хороший фильм, но мало отражения государственных символов к тому или иному событию», — уточнил Хамзаев, добавив, что считает важным формирование у молодежи чувства принадлежности к «нашему сильному государству».

Также Хамзаев предложил принять закон о русском народе.

Ранее концерт Кишлака в Оренбурге отменили после протестов активистов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий