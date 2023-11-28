В России предложили поддерживать фильмы с государственными флагом и гимном

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил министру культуры России Ольге Любимовой разработать программу дополнительной поддержки фильмов, демонстрирующих государственные символы России — герб, гимн, флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хамзаева, символы государства должны представать в «правильном патриотическом образе».

«Нужно не стесняться популяризировать символы нашего Отечества. [...] Показываешь в своих фильмах символы государства — получаешь дополнительную поддержку и приоритетное право для кинопоказа на национальном телевидении», — указал он в письменном обращении.

Он попросил главу Минкульта рассмотреть возможность внесения в перечень приоритетных тем демонстрацию государственных символов для господдержки кинопроизводства, а также определить целесообразность выделения на это средств из государственного бюджета.

«Иногда спрашиваешь себя: хороший фильм, но мало отражения государственных символов к тому или иному событию», — уточнил Хамзаев, добавив, что считает важным формирование у молодежи чувства принадлежности к «нашему сильному государству».

Также Хамзаев предложил принять закон о русском народе.

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