Михалков высказался о возможности работы с релокантами

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков высказался о возможности своей работы со специалистами-релокантами. Его цитирует РИА Новости.

«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», — заявил он в беседе с журналистами.

Известно, что более 820 тыс. человек уехали из России с начала военной операции на Украине, 15% из них уже вернулись — временно или навсегда. Такие данные приводит газета FT.

По данным исследователей, россияне за границей «теряют деньги, статус», у многих снижается качество жизни. Официальных данных по количеству уехавших нет, российские власти заявляли о возвращении половины релокантов. При этом президент России Владимир Путин говорит, что россияне свободны в выборе места жительства, а спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил поддержавшим Украину релокантам отправкой «в Магадан». О положении релокантов уже рассказывала «Газета.Ru».

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