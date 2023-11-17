Родственники стилиста Бузовой успели спастись из астраханской пятиэтажки

Родственники стилиста Омара Байрамова, работавшего с певицей Ольгой Бузовой и эстрадным исполнителем Филиппом Киркоровым, успели спастись при обрушении астраханской пятиэтажки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В доме жила племянница Омара Байрамова, 29-летняя Анастасия Тарасова, и ее муж. Супруги выбежали из дома за несколько минут до обрушения. Сам стилист, рассказывая о произошедшем, назвал астраханских чиновников «моральными уродами» за состояние домов в родном городе.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир, при котором были повреждены несущие конструкции.

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