Сокуров назвал надругательством над народом суд над Сашей Скочиленко

Режиссер Александр Сокуров предположил, что художнице Саше Скочиленко из Санкт-Петербурга вынесут обвинительный приговор. Его слова передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Женщину судят за гражданские убеждения. Это надругательство над народом, над человеком», — заявил он.

Сокуров добавил, что не хотел бы оказаться на месте стороны обвинения и судьи в этом процессе.

«Прокурор слушает процесс, опустив глаза. Судья...», — отметил режиссер.

8 ноября стало известно, что гособвинитель запросил восемь лет колонии для художницы из Санкт-Петербурга Александры Скочиленко. Ей также хотят запретить вести страницы в интернете в течение трех лет.

Скочиленко обвиняют в распространении «фейков» о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении художницы возбудили после акции в одном из супермаркетов Василеостровского района Санкт-Петербурга, где Скочиленко поменяла ценники на пацифистские листовки. Свою вину Скочиленко не признала, хотя и не отрицала подмену ценников.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят установить памятник псу Патрону вместо памятника Пушкину.