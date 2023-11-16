Известный танцами в центре Москвы бездомный оказался наследником династии Романовых

Пожилой бездомный москвич с Кузнецкого моста, прославившийся среди местных жителей любовью потанцевать под музыку уличных исполнителей, оказался наследником династии Романовых. Об этом «Газете.Ru» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП).

Пресс-служба правоохранительных органов объяснила, что мужчина без определенного места жительства оказался внуком внебрачного ребенка брата двоюродной бабки второго внучатого племянника Николая I.

Корреспонденты «Газеты.Ru» попытались взять комментарий у отказавшегося назвать свое имя наследника династии Романовых. На вопрос о его родстве с царской семьей мужчина посоветовал журналистам заведение, в котором, по его словам, готовят лучшую шаурму в городе. Подробностей о прошлом бездомного выяснить так и не удалось.

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