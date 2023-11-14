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Юлия Пересильд появилась на светской премьере со своим экранным возлюбленным

Актриса Юлия Пересильд появилась на премьере «Нины» с Евгением Цыгановым

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Максим Блинов/РИА Новости

Актриса Юлия Пересильд пришла в столичный кинотеатр на светскую премьеру фильма «Нина». Артистка позировала фотографам вместе со своим экранным любовником Евгением Цыгановым и его женой Юлией Снигирь, пишет kp.ru.

«Для меня лично важной в этом фильме является тема «хрупкости» наших сердец и в любви, и в жизни. Это как будто всегда актуально, но сейчас особенно», — сказала Пересильд.

Актриса появилась на светской премьере без своего возлюбленного Михаила Тройника, но в компании двух дочерей — 14-летней Анны и 10-летней Марии. Также на премьере присутствовал отец девочек, режиссер Алексей Учитель.

Сюжет картины развивается вокруг 40-летней Нины (Пересильд), она счастлива в браке с мужем, от которого имеет ребенка. Главная героиня работает логопедом и радуется своей жизни, однако внезапно ей звонит бывший возлюбленный Руслан (Цыганов): мужчина смертельно болен и просит женщину приехать в Тбилиси. Муж доверяет Нине, и она отправляется в путешествие, которое в корне изменит ее жизнь.

В фильме также снимались Кирилл Кяро и Андре Чичинадзе, режиссером выступила Оксана Бычкова. В широком прокате фильм появится 30 ноября.

Ранее съемки продолжения «Уэнсдей» перезапустили после забастовки.

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