Виктория Боня сравнила себя с Борисом Моисеевым после пластики

Блогерша и телеведущая Виктория Боня похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обновленной внешностью перед коллегой Ляйсан Утяшевой.

Боня показала лицо полностью в социальных сетях Утяшевой. Она призналась, что стеснялась и переживала из-за этого. Звезда отметила, что у нее не прошли некоторые отеки. По словам светской львицы, с ними она себе напоминает, как выглядел певец Борис Моисеев последние десять лет.

«Я напоминаю себе Моисеева последние десять лет. Я его очень люблю, конечно, но...» — рассказала телеведущая.

Утяшева призналась, что не увидела отеков у коллеги. Она заявила, что «все красиво».

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

1 октября Боня опубликовала реакцию матери на свое преображение после пластической операции. Родительница звезды назвала ее «китаеночком». Она пошутила, что все еще узнает свою дочь после операции. Мать блогерши считает главным, чтобы ей самой было хорошо с новой внешностью.

Ранее Виктория Боня впервые вышла на публику с обновленным лицом.