Борис Гребенщиков* назвал причину, по которой не может вернуться в РФ

Рок-музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что не может вернуться в Россию из-за невозможности выступать. Об этом сообщает издание Forbes.

«Концерты мне играть никто не даст <...> Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что меня ждет», — поделился музыкант, напомнив, что открыто высказался насчет специальной военной операции (СВО) на Украине.

Гребенщиков добавил, что у него в России осталось много друзей, для которых он пел и продолжает петь. Он не считает, что покинул Россию, просто его квартира сейчас находится не в стране. В данный момент Гребенщиков с супругой проживают в Лондоне.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что Гребенщиков закроет свое последнее ИП в России и полностью прекратит предпринимательскую деятельность здесь.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.