Ольга Бузова объяснила, почему просила у Тарасова миллионы во время брака

Певица Ольга Бузова в интервью Надежде Стрелец рассказала, что во время их брака с футболистом Дмитрием Тарасовым супруг оплачивал большинство ее расходов.

«Все в браке оплачивал Дмитрий. Тогда футболисты очень неплохо зарабатывали. В плане путешествий мы жили на широкую ногу. Он дофига денег получал, я таких сумм никогда не видела. Я только стала ведущей, у меня была очень маленькая зарплата. Я копила деньги, чтобы купить маме квартиру. Половина моих денег уходила на мужа», — вспомнила Бузова.

По словам певицы, она просила мужа отдавать ей по несколько миллионов дохода в месяц, чтобы у них была возможность отложить средства для дальнейшей жизни. Однако, отметила Бузова, Тарасов не очень любил копить деньги, поэтому сразу их тратил. При этом Бузова намекнула, что вообще не планировала разводиться с футболистом, так как была влюблена.

«Я была уверена, что это просто бред, ведь мы вместе, у нас любовь. Я же не знала, что в нашем доме уже есть другая женщина (речь идет об Анастасии Костенко — «Газета.Ру»). Потом я о ней узнала. Потом начали сопоставляться факты, и все срослось. Почему я убивалась по нему? Он был моим господином, моей Вселенной», — резюмировала Бузова.

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