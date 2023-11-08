Тимбалэнд посоветовал Тимберлейку надеть на Спирс намордник

Продюсер Тимбалэнд посоветовал певцу Джастину Тимберлейку надеть намордник на певицу Бритни Спирс, после чего был вынужден извиниться перед последней. Об этом сообщает Page Six.

На платформе TikTok Тимбалэнд провел прямой эфир, в котором извинился и перед артисткой, и перед ее поклонниками.

«У вас есть голос. Говорите что хотите. Кто я, чтобы затыкать вас? Я был неправ», — заявил музыкальный продюсер, подчеркнув, что уважает женщин.

Критически продюсер высказался о Спирс во время конференции саунд-продюсеров «Sounds Architects: A Producer Conversation».

Говоря о книге мемуаров Спирс «Женщина во мне», он посоветовал Тимберлейку, экс-супругу певицы, надеть на нее намордник, высказав предположение, что артистка пошла на откровенность в книге ради популярности.

Бритни Спирс, в частности, рассказала в мемуарах, что Тимберлейк вынудил ее сделать аборт на дому. Вскоре фанаты Спирс раскритиковали музыканта в соцсетях, и из-за травли ему пришлось отключить комментарии в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

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