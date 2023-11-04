Прохор Шаляпин пожаловался, что женщины больше не одевают его

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на то, что женщины больше не одевают его. Об этом 39-летний артист рассказал во время одного из шоу во «ВКонтакте».

«Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае», — цитирует артиста «Пятый канал».

По словам Шаляпина, тех, с кем он ходил за нарядами раньше, больше нет в живых.

«Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — вспомнил Шаляпин, пожаловавшись, что на свои деньги не может «разгуляться» в ЦУМе.

Накануне в новом выпуске вокального шоу «Перепой звезду» Шаляпин уступил соцработнику Владиславу Синицыну со счетом 0:5 по итогам музыкальной битвы.

Музыкальный руководитель центра социальной помощи вышел на сцену со знаменитой «Калинкой», его соперником стал популярный исполнитель народной музыки Шаляпин, который вышел на сцену в царском наряде. Оба конкурсанта признались, что не ожидали увидеть перед собой такого оппонента.

Ранее Дмитрий Певцов заявил о желании поговорить с ушедшим из жизни сыном.