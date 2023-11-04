Коллеги по сериалу «Друзья» пришли проститься с Мэттью Перри

Коллеги по съемкам в сериале «Друзья» пришли проститься с актером Мэттью Перри. Об этом сообщает TMZ.

Тайную церемонию прощания посетили все пятеро оставшихся в живых исполнителей главных ролей в культовом сериале — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу.

Перри упокоился в мемориальном парке «Форест Лон» в Лос-Анджелесе неподалеку от студии Warner Bros., где снимался сериал.

На церемонии также присутствовали мать актера Сюзанна Моррисон, его отец Джон Беннетт Перри и отчим, журналист Кит Моррисон. Всего на прощании было не более 20 человек.

Накануне бывшая невеста актера Мэттью Перри Молли Гурвиц обвинила его в эмоциональном насилии.

«Я, конечно, знала этого человека и другим. Я непостижимо любила его, с ним было сложно, он причинял мне боль как никто другой», — написала 32-летняя Гурвиц.

Ранее звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал о последнем сезоне сериала.