Выручка галереи Аниты Цой составила более 7 млн рублей

Выручка компании ООО «Галерея «Мастер «Мастер»» певицы Аниты Цой составила более 7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, Цой выступает как учредитель и генеральный директор компании. Фирма организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников и дизайнеров. За год ООО «Галерея «Мастер «Мастер»» выручила 7,1 млн рублей.

При этом другой бизнес исполнительницы — студия искусств «Имена» — заработал всего 20 тыс. рублей за год, подчеркивает «Звездач».

Недавно Цой призналась, что нанимает работников по гороскопу. Вся команда исполнительницы работает с астропсихологом. Певица отметила, что ее супруг Сергей поддержал идею с гороскопами и помог в ее реализации.

Анита Цой начала музыкальную карьеру в 1996 году. Она поступила на «Вокальное отделение» ГИТИСа и начала зарабатывать деньги для записи своего дебютного альбома. В 1997-м она выпустила свою первую пластинку «Полет». В 2021-м звезда удостоилась звания народной артистки России.

Недавно сообщалось, что ФНС закрыла третью организацию Михаила Галустяна.