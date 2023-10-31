Клара Новикова раскрыла причину своего исчезновения

Народная артистка России и юмористка Клара Новикова назвала завистниками тех, кто распускает слухи о ее исчезновении. Об этом актриса заявила в беседе с mk.ru.

«Я просто не появляюсь в том пространстве, где меня привыкли видеть. Юмористических программ сейчас нет. Поэтому живу своей жизнью. Никому никаких интервью не даю. Но я играю свои спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях. Причем всегда играю в переполненных залах…» — заявила Новикова.

Звезда посетовала, что публику больше интересует то, куда она пропала, нежели детали ее творчества.

«Завтра у меня квартирник. В нашем офисе, где мы были с Михаилом Михайлович Жванецким, открыли его музей. И теперь там проводят квартирники, встречи с актерами, музыкантами. Там немного народа помещается, поэтому совершенно другой формат. Почему-то это никого не интересует...» — возмутилась юмористка.

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