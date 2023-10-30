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Руслан Белый* обжаловал статус иноагента

Комик Белый подал иск об обжаловании статуса иноагента

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Алексей Киселёв/Vk.com/ruslanbeliy_vk

Российский комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал свой статус иноагента в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

В суд поступил административный иск от Белого к Министерству юстиции РФ, уточнил представитель суда.

Дата судебного заседания не назначена.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) артист рассказывал, что планирует получать на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Минюст внес юмориста в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года.

Накануне стало известно, что цена на корпоративы комика начинается от €20 тысяч. Инсайдеры рассказали, что Белый обновил репертуар и готов выступать на корпоративах у чиновников, но не в России. Он также, как утверждается, выразил готовность отказаться от шуток про политику и дискредитации ВС РФ.

Ранее актер Валерий Николаев рассказал о своем новом фильме об СВО.

*  признан в РФ иностранным агентом
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