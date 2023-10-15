«Дотанцевался»: SHAMAN выступал в Кремле с травмой

Мать певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Людмила Дронова призналась в беседе с «Пятым каналом», что музыкант выступал на сцене Государственного Кремлевского Дворца с травмой.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас — там левая нога. Я сразу это заметила, потому что он уже начал прямо хромать. И он дотанцовывал. Он даже когда вышел петь уже «Я русский», он хромал», — отметила женщина.

Дронова подчеркнула, что травма музыканта оказалась неопасной: после выступления SHAMAN забинтовали ногу и закрепили повязку пластырем.

14 октября в Москве начался концерт SHAMAN, который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Выступление задержалось на 25 минут. Причины произошедшего не раскрываются. На сцене прозвучали песни «Мы» и «Исповедь». Кроме того, SHAMAN вместе с танцорами в костюмах цвета хаки исполнил композицию «Да».

Сам артист вышел на сцену в серебристой куртке, на рукаве которой изображен флаг России. Такой сценический костюм привычен для поклонников, которые давно следят за творчеством Ярослава Дронова.

Также во время перерыва между песнями SHAMAN обратился к собравшейся публике. Молодой человек поинтересовался, есть ли в зале именинники, и попросил зрителей поздравить сограждан с днем рождения громкими аплодисментами.

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