Директор Шатунова ответил на слова Разина о свадьбе с вдовой певца: «Больной»

Директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов назвал продюсера Андрея Разина «больным человеком» после его слов о свадьбе с вдовой певца. Об этом он заявил в беседе с kp.ru.

Кудряшов опроверг, что собирается жениться на Светлане Чумаковой. Он заявил, что Разину «скучно» после отъезда в США, поэтому тот «придумывает всякие небылицы». Директор певца отметил, что без знания английского в Америке можно «сойти в ума от безделья».

«Вот человек и развлекается», — заявил директор звезды.

В октябре Андрей Разин заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Кудряшов намерен сыграть свадьбу с вдовой экс-солиста «Ласкового мая» Светланой Чумаковой. По словам продюсера, мужчина спланировал это, чтобы якобы закрепить все права Шатунова за семьей и объединить свое ИП.

Кудряшов отметил, что Разин не в первый раз придумывает о нем и семье Шатунова различные слухи в социальных сетях.

«Дело в том, что Разин каждый раз придумывает что-то новое, а потом удаляет. Но у нас собралась уже огромная папка, и там такое — волосы дыбом встают от его фантазий! То он полковник юстиции, то строил БАМ, то породил весь шоу-бизнес», — рассказал Кудряшов.

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