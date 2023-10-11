Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директор Шатунова ответил на слова Разина о свадьбе с вдовой певца: «Больной»

Директор Юры Шатунова Кудряшов опроверг свадьбу с вдовой певца

close
100%
Антон Круглов/РИА Новости

Директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов назвал продюсера Андрея Разина «больным человеком» после его слов о свадьбе с вдовой певца. Об этом он заявил в беседе с kp.ru.

Кудряшов опроверг, что собирается жениться на Светлане Чумаковой. Он заявил, что Разину «скучно» после отъезда в США, поэтому тот «придумывает всякие небылицы». Директор певца отметил, что без знания английского в Америке можно «сойти в ума от безделья».

«Вот человек и развлекается», — заявил директор звезды.

В октябре Андрей Разин заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Кудряшов намерен сыграть свадьбу с вдовой экс-солиста «Ласкового мая» Светланой Чумаковой. По словам продюсера, мужчина спланировал это, чтобы якобы закрепить все права Шатунова за семьей и объединить свое ИП.

Кудряшов отметил, что Разин не в первый раз придумывает о нем и семье Шатунова различные слухи в социальных сетях.

«Дело в том, что Разин каждый раз придумывает что-то новое, а потом удаляет. Но у нас собралась уже огромная папка, и там такое — волосы дыбом встают от его фантазий! То он полковник юстиции, то строил БАМ, то породил весь шоу-бизнес», — рассказал Кудряшов.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий