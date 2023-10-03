Бывшая жена Птахи рассказала о шоке рэпера из-за развода

Бывшая жена Давида Нуриева (Птахи) Лана Реутова рассказала в шоу «Много половин», что рэпер был шокирован ее заявлением на развод.

По словам Реутовой, артист не верил, что супруга может подать на развод и рассказать об этом публично. Сейчас, как отметила девушка, рэпер старается делать все, чтобы вернуть ее доверие и расположение. Экс-супруга звезды призналась, что дала ему второй шанс.

«Кто может сделать больнее всего? Родной человек. Вот, поэтому… Ну вот, сейчас буду плакать. Тяжело прощать, когда тебя обижает родной человек… Что вы меня довели до истерики? Я же мать, мне нельзя плакать», — рассказала Реутова со слезами на глазах.

Нуриев и Реутова развелись 20 октября 2022 года. Причиной развода стали подозрения в том, что супруг изменял женщине в течение нескольких лет. У пары осталась дочь Сияна, которая родилась в апреле 2022 года. Также у рэпера есть дочь Николь от брака с первой женой по имени Карина.

Реутова также обвиняла бывшего мужа в избиении ее и тещи, а также краже ребенка. После высказываний бывшей жены Нуриев назвал брак с Реутовой «девятью годами ада».

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