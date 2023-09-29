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Юлию Савичеву сравнили с Киркоровым из-за внезапного тверка на концерте

Певица Савичева потверкала на концерте и нарвалась на критику подписчиков

Певица Юлия Савичева показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фрагмент с одного из своих концертов, на котором она танцует тверк, стоя спиной к публике.

«И так тоже бывает на моих концертах. Повторим в Питере 13 октября и в Москве 20 октября?» — написала Савичева.

Однако поклонники звезды остались не в восторге от ее танца. Они считают, что Савичевой стоит скромнее себя вести на концертах, а эротические движения оставить для более вульгарных артистов. Некоторые сравнили ее с певцом Филиппом Киркоровым, который после пластики у Тимура Хайдарова позволил фанатам отшлепать себя по ягодицам во время концерта.

«Разочарование. Вы прекрасная талантливая певица, а вот это все оставьте выскочкам без талантов, ибо на большее они не способны»; «Лапуля, не надо больше так делать! Это вульгарно и пошло! А ты хорошая девочка!»; «От Киркорова заразилась. Не каждый пример Филиппа Бедросовича полезен», — написали поклонники.

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