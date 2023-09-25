Владельцы кинотеатров раскрыли, от чего зависит успех второй части «Чебурашки»

Кассовый успех второй части фильма «Чебурашка» будет зависеть от того, сложатся ли вновь все факторы так удачно, как в первый раз, считает член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Среди таких факторов в интервью НСН он назвал качество картинки, музыку, сценарий и игру актеров.

«Все перечисленное определило феноменальный успех первого фильма, на него пошли даже те, кто много лет не был в кинотеатрах, — отметил Исаев. — Если все так же удачно сложится у второй части, значит, будет сопоставимый успех».

В России не хватает подобных картин, а выходят они не чаще, чем раз в три года, посетовал эксперт. «Чтобы индустрия жила, они должны выходить раз в два-три месяца, — считает Исаев. — А повтор успеха со столь большим шагом не позволяет киноиндустрии выживать, чувствовать себя нормально и развиваться».

Напомним, «Чебурашка-2», по планам, выйдет на экраны в 2026 году. Над второй частью будет работать команда первого фильма во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко.

Первый фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории России, побив рекорд «Холопа». Подробнее о причинах успеха картины – в материале «Газеты.Ru».