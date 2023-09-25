Земфира* съехала от Ренаты Литвиновой в Париже

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и режиссер Рената Литвинова живут отдельно друг от друга в Париже. Об этом рассказал mk.ru источник.

Инсайдер отметил, что именно исполнительница решила начать жить в одиночестве. При этом Литвинову источник назвал человеком, который «сильно переживает» из-за ссоры.

Недавно в сети появились слухи о ссоре Земфиры и Ренаты Литвиновой, которые являются давними подругами. Причиной для таких предположений стала взаимная отписка девушек от страниц друг друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24 сентября Земфиру засняли в одном из ресторанов Парижа. Исполнительницу заметили, когда она, вероятно, шла к своему столику. Увидев, что ее снимают, артистка прикрыла лицо рукой.

Во Францию Земфира уехала после начала спецоперации России на Украине. В конце июля 2022 года ее впервые заметили на дне рождении дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет». Земфира добавила, что исправно платит налоги в России, хотя не живет в РФ уже год.

Ранее Юлия Королева спровоцировала слухи о воссоединении с Гуфом.