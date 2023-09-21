Ведущий шоу «Маска» Макаров: я никогда не мечтал о популярности

Экс-участник команды КВН «Камызяки», ведущий популярного телепроекта «Маска» Вячеслав Макаров в интервью «Пятому каналу» признался, что популярность никогда не была его целью. По его словам, в личной жизни он был и остается скромным человеком. При этом собеседник отметил, что твердо решил стать артистом еще в детстве.

«Я шел в профессию не за популярностью. У меня никогда не было желания стать известным человеком. У меня никогда не стоял на первом плане — я хочу, чтобы меня все узнавали, я хочу, чтобы все знали меня в лицо. Я это делал, потому что мне это нравилось. Я хочу дарить творчество людям», — сказал Макаров.

Помимо проекта «Маска», Макаров является ведущим крупных общероссийских мероприятий, а также строит музыкальную карьеру.

6 октября в концертном зале «Моспродюсер» Вячеслав Макаров выступит с большим сольным концертом. В рамках новой музыкальной программы «Концерт без повода» артист исполнит авторские композиции и кавер-хиты из телепроектов.

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