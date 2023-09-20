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Деми Ловато раскрыла неожиданное преимущество секса

Певица Ловато заявила, что наиболее уверенно себя чувствует во время секса

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OBB Pictures

Певица Деми Ловато рассказала, что наиболее уверенно чувствует себя во время секса. Неожиданное преимущество интимных связей она назвала в беседе для подкаста «LadyGang», которую цитирует Page Six.

«Думаю, дело в том, что вы полностью отдаетесь моменту, не думая о том, какова реальность. Что затуманивает ваш рассудок до конца дня, по крайней мере, у меня так. Это не для всех так», — сказала она.

Сейчас 31-летняя певица встречается с 32-летним музыкантом Jute$ (настоящее имя Джордан Лютс).

В марте Ловато поздравляла избранника с днем рождения, признаваясь, что ждала его «всю жизнь».

Накануне она призналась, что с Лютсом смогла преодолеть свои комплексы по поводу фигуры отца в жизни и больше не встречается с мужчинами намного старше себя.

В августе Ловато показала несколько праздничных угощений ко дню рождения, в том числе партию кексов с изображением на них мема Poot.

Мем Poot стал популярен в интернете в 2015 году. За основу мема был взят не лучший образ Ловато на красной дорожке мероприятия Royal Variety в 2014 году. Фотография певицы была дополнительно отфотошоплена, и в результате ее лицо выглядело асимметричным и чересчур раздутым.

Ранее режиссер «Дюны» удивился кассовым сборам «Оппенгеймера».

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