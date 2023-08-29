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Фронтмен Rammstein впервые ответил на обвинения в насилии

Музыкант Линдеманн поблагодарил тех, кто дождался финала дела против него

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Global Look Press

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые ответил на обвинения в насилии над женщинами. Он высказался на официальной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он поблагодарил поклонников, которые дождались финала дела против него.

«Я благодарю всех, кто непредвзято ждал окончания следствия», — написал он.

Издание Bild 29 августа сообщило, что берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении обвиняемого в сексуальных домогательствах Линдеманна.

14 июня в Германии возбудили уголовное дело против Линдеманна — прокуратура инициировала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

24 июля солиста Rammstein вновь обвинили в насилии — девушка из Австрии заявила, что отказала музыканту в сексе, и тогда он якобы бросил ее на кровать и ударил несколько раз по ягодицам.

Все обвинения Тилль Линдеманн опровергал.

Ранее Майли Сайрус пожаловалась на негативные последствия гастролей.

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