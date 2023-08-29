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Майли Сайрус пожаловалась на негативные последствия гастролей

Певица Сайрус заявила, что концерты уничтожают ее человечность

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Columbia Records

Певица Майли Сайрус пожаловалась на негативные последствия гастролей. Ролик с размышлениями о концертных турах она разместила на видеоплатформе TikTok.

«Шоу длится всего 90 минут, но это — целая жизнь. Даешь выступление высокого уровня интенсивности и отточенности, а потом тебе нужен соответствующий объем отдыха и восстановления», — сказала она.

Живые концерты, продолжила Сайрус — это «тренировка эго», и потом ей трудно переключиться.

«Каждый день строить отношения с другими, быть субъектной, быть наблюдателем — нездорово для меня, это уничтожает мою человечность, мою связь с другими, а без этого я не могу писать песни, что для меня в приоритете», — объяснила она.

Накануне Майли Сайрус простилась с юностью в новой песне.

В песне «Used to Be Young» («Была молодой») 30-летняя Сайрус намекает на две яркие страницы своей карьеры — как она тверкала на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2013 году и как выпустила хит «Wrecking Ball», в клипе на который катается обнаженной на шар-бабе, — тарановой конструкции для разрушения стен.

Ранее певец Андрей Губин заявил, что ищет молодого исполнителя для передачи песен.

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