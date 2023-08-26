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Литовский дирижер выступил против запрета на исполнение музыки российских композиторов

Дирижер Ринкявичюс назвал несправедливым запрет играть Чайковского в Литве

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Худрук Государственного симфонического оркестра Литвы Гинтарас Ринкявичюс заявил, что считает несправедливым запрет на исполнение русской классики в Литве. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Я понимаю, когда, к примеру, исполнитель не может въехать в Литву, поскольку он поддерживает режим, но в чем провинились Петр Чайковский, Рахманинов, Дмитрий Шостакович – не могу понять», — возмутился Ринкявичюс.

Он напомнил, что сейчас русские могут спокойно пользоваться своим культурным наследием. Более того, подчеркнул Ринкявичюс, музыку российских композиторов исполняют и в других странах мира, кроме Литвы и Польши. По мнению артиста, это несправедливо.

В сентябре 2022 года известный латвийский композитор Раймонд Паулс высказался против запрета на въезд российских артистов в страны Прибалтики. «Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует. К сожалению, это ушло. Хорошо началось в советское время когда-то, но конец как был, так был. Там уже решали все деньги», – говорил Паулс.

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