Дана Борисова вспомнила, как заболела алкоголизмом из-за необходимости «лезть в трусы» к звездам

Телеведущая Дана Борисова призналась, что после ухода из шоу «Принцип домино» ей пришлось работать светским корреспондентом и приставать к звездам с «похабными вопросами». Об этом пишет The Voice пожаловалась.

«Ходить, вести светскую рубрику и приставать с похабными вопросами к звездам. Это было для меня невыносимо! 15 лет я была в статусе ведущей, дружила с артистами, а тут становлюсь простым корреспондентом! Я никакой работы не боюсь, но болезненный факт был в том, что я должна была лезть в трусы», — вспомнила Борисова.

Она уточнила, что схожая судьба постигла и теледиву Свету Курицыну, которая так же пошла работать корреспондентом на телешоу. По словам Борисовой, девушка из-за сокращения заболела «страшным заболеванием». У бывшей жены Максима Аксенова же на фоне смены работы развился алкоголизм.

«Вроде бы оно у нее в ремиссии, но ты не представляешь, каково это! От этого реально заболевают: как Света или как я — алкоголизмом», — резюмировала телеведущая.

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