На Apple TV+ больше не выкладывают контент с русской озвучкой

На Apple TV+ перестали выкладывать контент со звуковой дорожкой на русском языке. Об этом сообщает портал Rozetked.

Сообщается, что американский сериал «Странная планета» и третий сезон сериала «В ритме жизни» уже вышли без русской озвучки и ожидается, что у других сериалов и фильмов ее тоже не будет, однако русские субтитры для тайтлов предложены. При этом отмечается, что звуковая дорожка на русском языке все же заявлена для предстоящей загрузки в приложение «Наполеона» с Хоакином Фениксом. Также с русской озвучкой вышли фильм «Плюшевый пузырь», сериал «Захваченный рейс» и второй сезон «Основания».

Уточняется, что новые фильмы и сериалы на Apple TV+, несмотря на уход компании с российского рынка, уже получили озвучку на русском.

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