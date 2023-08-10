Илью Варламова* оштрафовали за отсутствие иноагентской плашки

Суд оштрафовал блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки в постах в Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на решение Мещанского суда Москвы.

Суд пришел к выводу, что Варламов не снабжал свои посты обязательной припиской «Данное сообщение произведено иностранным агентом».

Варламова признали виновным в неправильной маркировке своей продукции (ч.4 ст.19.34 КОАП). Защитник блогера просил отложить заседание, но дело рассмотрели без него.

В настоящее время Илья Варламов проживает не в России.

21 июня московский суд оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) за то, что тот не проставил маркировку иноагента к трем постам в соцсетях. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей в качестве наказания. Адвокаты заявили, что музыкант был обязан проставлять плашку в постах, связанных с политической деятельностью.

Ранее музыкальный продюсер заявил, что Седокова лучше Лободы вписывалась в коллектив «ВИА Гры».