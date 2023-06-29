Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук

Суд о продлении ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук назначен на 30 июня. Об этом в беседе с РИА Новости заявила адвокат Ксения Карпинская.

Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста по делу об оправдании терроризма в этот день в 12.00, уточнила Карпинская.

Представители суда не подтвердили заявление юристки.

30 мая Мосгорсуд оставил Беркович под стражей.

5 мая режиссер Евгения Беркович была арестована на два месяца по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, которую также арестовали.

Героини произведения — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию российские женщины. Спектакль по пьесе в 2022 году получил две «Золотые маски».

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.